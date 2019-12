Ein Unbekannter löste die Sicherungsgurte des Weihnachtsbaumes am Weizer Südtirolerplatz. Das Stadtmarketing wendet sich mit einer Bitte an die Vandalen.

Die friedlichen Besucher werden durch Vandalismus gefährdet. © (c) HERWIG HERAN

Gefährlicher Vandalismus in der Weizer Weihnachtswelt: Ein Unbekannter löste die Sicherungsgurte des großen Weihnachtsbaumes am Südtirolerplatz. "Ich möchte solche Vandalen bitten, ihren gesunden Hausverstand einzuschalten", richtet der Weizer Stadtmarketing-Chef Axel Dobrowolny klare Worte an den oder die Täter, "schließlich werden hier die friedlichen Besucher der Weihnachtswelt gefährdet."