© Daniela Stärk - stock.adobe.com

Geschenke in glänzendem Papier, Lametta und Sprühkerzen, ein Festmahl, dass sich der Tisch biegt und Lichterketten überall. So stimmungsvoll das alles sein mag: Es fällt sehr viel Müll dabei an. Um wie viel mehr, lasse sich laut Bianca Moser-Bauernhofer, Geschäftsführerin des Weizer Abfallwirtschaftsverbandes, nicht genau beziffern. „Tendenziell fällt natürlich viel mehr Verpackung und Altpapier an. Aber es ist auch spürbar, dass die Leute rund um die Feiertage offenbar mehr Zeit zum Räumen haben: Die Restmülltonnen sind voll und auch viele Alttextilien werden abgegeben“, sagt sie. Hier einige Tipps zu Müllvermeidung und zur richtigen Entsorgung.