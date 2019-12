Hofstätten an der Raab

Der Pkw landete auf der Seite im Straßengraben. © FF Hofstätten

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hofstätten an der Raab und St. Margarethen an der Raab rückten am Mittwoch um 10.47 Uhr zu einem "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" aus. Eine Lenkerin musste laut eigenen Angaben auf der L366 - aus Markt Hartmannsdorf kommend, im Waldstück nach dem Sommerberg - einem plötzlich zwischen den Bäumen hervorspringenden Reh ausweichen und verriss ihren Wagen. Der Pkw landete auf der Seite im Straßengraben, deshalb konnte die Frau nicht mehr selbst aussteigen.