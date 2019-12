Weizer Reaktionen zur Landesregierung"Ein paar Prozent dazugewonnen und den gleichen, schwachen Partner genommen"

Facebook

Erwin Gruber (ÖVP), Erwin Eggenreich (SPÖ), Karl Hierzer (Grüne), Mauel Kahr (FPÖ) und Andreas Dörfler (Neos) © Patz (2), KK (3)

Wie wird die neue Landesregierung, die abermals aus ÖVP und SPÖ besteht, im Bezirk Weiz aufgenommen? Der Gasener Bürgermeister Erwin Gruber (ÖVP), früher selbst Landtagsabgeordneter, ist jedenfalls sehr zufrieden. „Es sind sehr turbulente Zeiten, die internationale Konjunktur ist nicht ganz so stark, auch die Engländer sind derzeit spannend. Es ist also gut, eine ruhige, stabile Hand mit den richtigen Inputs für die Zukunft zu haben.“ Garant dafür sei der „Politprofi Hermann Schützenhöfer“ und auch Anton Lang schätzt Gruber sehr: „Es gibt immer Abgeordnete anderer Parteien, die zugänglicher sind und der Toni ist so einer“, so Gruber.