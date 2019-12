Zwei Chöre und ein Ensemble auf Barockinstrumenten tauchten die Gäste in der Basilika am Weizberg in vorweihnachtliche Stimmung.

Chor und Barockinstrumentalisten © (c) HERWIG HERAN

Am zweiten Adventsonntag organisierte und leitete Valentina Longo ein vorweihnachtliches Konzert mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und dem Magnificat in g-Moll von Tomaso Albinoni in der Basilika am Weizberg. Longo ist Organistin in der Basilika und Chorleiterin. Nach dem Magnificat vom Albinoni, der heute vorwiegend als Komponist von Instrumentalmusik heute bekannt ist, folgte das großartige Werk mit Bachs Weihnachtsoratorium für Gesangssolisten, gemischtem Chor und Orchester. Teile davon wurden erstmals 1734 und dem Epiphaniasfest 1735 uraufgeführt.