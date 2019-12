Immer öfter werden Kindern im Kindergarten individuelle Betreuungsperson zur Seite gestellt. Mit Erfolg, wie sich am einem Beispiel in einem Gleisdorfer Kindergarten zeigt.

Sarah Haider steht im Kindergarten Sonnenstrahl einem Kind mit besonderen Bedürfnissen zur Seite © Katharina Lagler

Die Jausendose öffnen. Hausschuhe anziehen. Mit anderen in Kontakt kommen. Was für die meisten Kindergartenkinder selbstverständlich ist, kann manchen große Probleme bereiten. Damit sich auch diese Kinder in ihre Gruppe integrieren und den Kindergartenalltag erfolgreich bewältigen können, gibt es Menschen wie Sarah Haider.