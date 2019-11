Bis Juni 2020 soll alles fertig sein: In St. Ruprecht an der Raab entsteht das „K1-Center“. Hier können sich Betriebe ansiedeln, den Anfang macht eine Fliesenlegerei.

© Georg Tomaschek

Fährt man auf der B64 durch St. Ruprecht an der Raab, sieht man von der Straße aus gegenüber des Cafe Okay die große Baustelle: Hier entsteht das K1-Center, am Mittwoch erfolgte der feierliche Spatenstich: "Bis Juni 2020 soll voraussichtlich alles fertig sein", prophezeit Initiator Franz Klatzenbauer. In sein Gewerbezentrum zieht als erster er selbst ein - mit seiner Fliesenlegerei. Auch Gastronomie soll im K1-Center unterkommen, die restliche Fläche wird vermietet.