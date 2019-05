Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll das „K1 Center“ an der B64 ausschauen © J-C-K

Zwei Millionen Euro will der Kachelofenbauer, Fliesenleger und -händler Franz Kletzenbauer in St. Ruprecht an der Raab investieren. Gegenüber des Cafés Okei soll an der B64 bis Sommer nächsten Jahres sein rund 1000 Quadratmeter großes „K1 Center“ entstehen. Kletzenbauer wird dann mit seinen zehn Mitarbeitern, dem Schauraum, Büros und dem Lager von Preding (Weiz) dorthin umziehen. Im Juni soll der Bebauungsplan im Gemeinderat beschlossen werden, im Herbst der Bau starten.