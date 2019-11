Facebook

Bohnen, Nudeln, Buchweizen, Polenta und mehr verpackungsfrei © Ulla Patz

Andreas Reisinger, Kaufmann in Passail, setzt in seinem Kaufhaus Akzente gegen den Verpackungsmüll. So werden in Spendern Getreide, Bohnen, Linsen, Reis etc. angeboten. Diese Waren haben zum Großteil bio-Qualität, "teilweise aber war uns die Regionalität wichtiger als bio", so Reisinger. „Die Leute füllen die Ware in ihre eigenen Behälter, nehmen Sackerl oder vorbereitete Gläser“, sagt der Firmenchef. Offen gibt es auch Kokosflocken, Käferbohnen, Nüsse und sogar Rosinen in der Backecke.