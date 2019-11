In St. Ruprecht an der Raab krachte ein Pkw in der Nacht auf Mitwoch in eine Hecke und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker blieb unverletzt.

Das Unfallauto wurde stark beschädigt © FF St. Ruprecht/Raab

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Mittwoch in St. Ruprecht an der Raab. Gegen 4.30 Uhr war ein Pkw-Lenker in der Breiteggerstraße in Richtung Zentrum unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er krachte mit der Front in eine Hecke und blieb seitlich liegen. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.