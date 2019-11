Am 9. November startete in Strallegg der erste Perchtenlauf im Bezirk Weiz. Viele weitere folgen noch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Die Zeit der Perchtenläufe ist angebrochen und im Bezirk Weiz sind das gar nicht so wenige. Start war schon am Samstag, 9. November, in Strallegg. Dort „teifelten“ die Joglland Teifl ab 19 Uhr bei der Eishütte herum.