Kleine Zeitung +

Wollte abkürzen Sattelschlepper blieb in Ratten auf Gemeindestraße hängen

Auf einer unwegsamen, engen Straße in der Gemeinde Ratten (Bezirk Weiz) bleib am Montagnachmittag ein Sattelschlepper in einer Rechtskurve hängen. Die Feuerwehr zog den Lkw wieder auf die Fahrbahn.