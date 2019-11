Kleine Zeitung +

Am Samstag in ORF2 Zwei Weizer im Finale des Harmonika-Wettbewerbs

Andreas Straßegger aus Floing und Herbert Kogler aus St. Kathrein am Hauenstein haben es unter die besten fünf steirischen Harmonikspieler geschaaft. Das Finale aus Lannach wird am Samstag in ORF2 live übertragen.