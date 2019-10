Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ernst Zwanzleitner beim Vorlesen © Franz Kaplan

Auf Einladung der Aktion „Gesunde Gemeinde“ unter der Federführung von Ella Lang und ihrem Team bot der bekannte Radio-Steiermark-Moderator Ernst Zwanzleitner kürzlich einen vergnüglichen Abend im Sinabelkirchner Gemeindesaal. Wie in seinem beliebten wöchentlichen Radioformat „Ernst Zwanzleitners Bauernkalender“ gewährte er auch in Sinabelkirchen mit seinen Erzählungen einen Einblick in das Leben und die Arbeit auf dem Bauernhof.