Die moderne Fassung des Tschaikowsky-Klassikers begeisterte das Publikum. © Julia Kammerer

Am vergangen Wochenende präsentierte das Quartett „4 auf dem Holzweg“, bestehend aus Petra Schirgi-Pirkwieser (Oboe), Peter Forcher (Klarinette), Birgit Schwaiger (Bassklarinette) und Gerald Kleinburger (Querflöte), in Zusammenarbeit mit Johannes Derler das Märchenkabarett „Der Nussknacker auf dem Holzweg“. Samstag, Sonntag und Montag war der Hannes-Schwarz-Saal in Weiz prall gefüllt. Neben Johann König, dem Leiter von Kunsthaus und Kulturbüro, amüsierte sich auch Bürgermeister Erwin Eggenreich an den ideenreichen Wortspielen der Truppe.