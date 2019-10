Facebook

Maria Nigitz (Bild Mitte) und ihre Tochter Romana machten fünf Mal Gold bei der Landesprämierung © (c) Foto Fischer

Man würde sich wundern, wäre der Name Nigitz aus St. Margarethen an der Raab bei einer Landesprämierung für das beste Brot in jeglicher Form nicht dabei. Heuer aber sind Mutter und Tochter, Maria und Romana Nigitz, gleich fünf Mal mit Gold dabei: Bei der Landesprämierung der Landwirtschaftskammer der besten Allerheiligenstriezel und des besten Früchtebrotes bekamen sie als einzige im Bezirk Weiz eine Auszeichnung.