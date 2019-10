Kokomo, das Nachfolgelokal des legendären Almrausch, wird in Weiz eröffnet. Wir haben vorab einen Blick hineingeworfen.

Noch wird gebaut, am Abend wird eröffnet: Stefan Fritz am Eingang zum neuen Lokal in Weiz © Julia Kammerer

Am Freitag, 25. Oktober, ist es soweit: Das neue Lokal Kokomo in Weiz wird eröffnet. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde im September diesen Jahres die Abschlussparty der Weizer Diskothek Almrausch gefeiert. Eine Ära ging somit zu Ende, denn eines steht fest: Das „Almi“, das sehr viele Jahre lang der Hotspot der Weizer Nachtschwärmer war, wird es so nicht mehr geben.