Die Klientinnen und Klienten der Tageswerkstätte nahmen den Riesengutschein in Empfang © KK

Bereits zum sechsten Mal in Folge überreichten die Vertreter der FPÖ und des Ringes Freiheitlicher Jugend Birkfeld eine Spende an die Tageswerkstätte Sobeges in Birkfeld. Vizebürgermeister Patrick Derler, Gemeindevorstand Manuel Pfeifer und Florian Gissing übergaben den Reinerlös des Sturm- und Kastanienstandes am Birkfelder Hauptplatz an die Klientinnen und Klienten sowie die Mitarbeiter der Sobeges.