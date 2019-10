Seit Jahren findet im Herbst ein hochklassiges Konzert des Musikvereines Heilbrunn in der Festhalle statt. Heuer mit der rockigen Gastband "Horst".

Musikverein Heilbrunn © (c) HERWIG HERAN

Zum musikalischen Kunstgenuss gehört schon traditionell das Herbstkonzert des "Musikvereines Heilbrunn" in der ausverkauften Festhalle, das auch heuer das Publikum begeisterte. Ebenso begeisterte die als Gastband eingeladene Rock Band „Horst“, die den zweiten Teil mit schrägen Liedern und lustigen Verkleidungen mitgestaltete.

Moderiert von der Obfrau Birgit Schwaiger konzertierten die 60 Musikerinnen und Musiker hochklassig. Unter der schon seit zwölf Jahren temperamentvollen Leitung von Josef Bratl standen die Overture von „Orpheus in the Underworld“ von Jaques Offenbach - arrangiert von Wil van Beek, „Second Suite for Band“ von Alfred Reed sowie die „Continental Overture“ von Johan de Meij und der „Colonial Song“ von Percy Aldridge Grainge - arrangiert von Mark Rogers, auf dem anspruchsvollen Programm.

''Horst'' und der Musikverein +

Nach der Pause ging es dann richtig rund. Die Rock Band „Horst“ mit Mario Lang, Stefan Königshofer, Philipp Wilfinger, Lukas Maierhofer und Matthias Rosmann spielte gemeinsam mit dem Musikverein unter der Stabführung von Reinhard Summerer, der auch die Songs „Jacky der Vampir“, „Du Schnorrer“, „Schöne Zeit“ und „Erdbeeren & Schnee“ arrangierte, so richtig auf und brachten die 500 Besucher zum Mitsingen und Mitklatschen. In lustigen Verkleidungen parodierten „Horst“ Sepp Forcher und sorgten für einen rockigen Ausklang des Herbstkonzertes.

Hubert Altmann, der 17 Jahre lang dem Musikverein Heilbrunn als Obmann vorstand und zahlreiche Auszeichnungen bekommen hat, wurde bei diesem Konzert vom Bürgermeister Hubert Höfler und vom Gemeindevorstand der Marktgemeinde Anger für seine Verdienste das „Goldene Ehrenzeichen“ verliehen.

Gratuliert wurde auch dem jüngsten Musiker, dem 12 jährigen Klarinettisten Stefan Vorraber , der zum ersten Mal bei diesem Konzert mitspielte, zu dem mit ausgezeichneten Erfolg erhaltenen "Leistungsabzeichen in Bronze". Mit tosendem Applaus und standing Ovattions“ und erfolgreich geforderten Zugaben endete das Herbstkonzert des Musikvereines Heilbrunn.