Sind Beruf mit Familie, Partnerschaft und Freizeit auch für Frauen vereinbar? Was braucht es dazu? Und warum sind diese am Ende arm?

Iris Thosold, Werner Sifkovits, Thomas Schweiger, Elisabeth Gruber, Eva und Marcos Tomas Casado sowie Günther Reitbauer erzählten von ihren Erfahrungen im Rahmen von „Alles unter einen Hut bringen“ © Ulla Patz

Gleich zu Beginn machte Andrea Sailer eines klar: Die Vereinbarkeit von allem kann man sich getrost an den Hut stecken – also Hut drauf auf eine alles umfassende Vereinbarkeit. Mit hintergründigem Wortwitz führte Sailer in das Thema „Alles unter einen Hut bringen“ ein, das die Weizer Vizebürgermeisterin Iris Thosold auf die Bühne gebracht hatte. Ziel war, Lebensentwürfe, Hindernisse, Hürden und Wünsche der Podiumsgäste zu erfahren.