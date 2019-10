Facebook

Die Vorstandsmitglieder Martin Pfeffer und Jörg Rosegger © Georg Tomaschek

Das Werksgelände des Gleisdorfer Maschinenbauers „Binder+Co“ ist so groß, dass man sich auf einer Besichtigungstour fast ein Taxi wünscht – trotzdem kennt man sich untereinander. „Der Ton im Betrieb ist sehr familiär, das gefällt mir an unserer Firma am besten“, sagt Johann Voit, „der oberste Chef kennt den einfachsten Arbeiter.“ Er muss es wissen: Mit 48 Dienstjahren ist Voit der längstdienende Mitarbeiter der Firmengeschichte.