Der Gleisdorfer Peter Lidl hat über die Lions-Clubs das Projekt „Im Alter zu Hause leben“ maßgeblich gefördert. Jetzt hat er dieses Modell anderen Lions-Clubs in Estland vorgestellt.

Peter Lidl, Architekt und sozial engagiertes Lions-Mitglied © Ulla Patz

Herr Lidl, Sie haben vor Kurzem das Projekt „Im Alter zu Hause leben“ in Tallinn vorgestellt. Wie kam es dazu?

Peter Lidl: Als Vertreter des Lions-Clubs Gleisdorf war ich beim Lions-Europaforum der europäischen Lions-Clubs in Tallinn in Estland eingeladen, dieses Projekt vorzustellen. Ich habe es 2014, als ich Präsident des Clubs war, gemeinsam mit Franz Wolfmayr, den früheren Geschäftsführer der Chance B, entwickelt.