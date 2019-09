Anrainer einer Freifläche in einer Wohnsiedlung in St. Ruprecht fürchten, ein Wohnblock werde ihnen genau vor die Nase gesetzt.

St. Ruprecht an der Raab wächst stark, am Ortsrand entstehen neue Siedlungen © Jonas Pregartner

Große Aufregung herrscht derzeit in St. Ruprecht bei den Bewohnern der Siedlung rund um den Locker Teich. Sie fürchten, dass in ihre Siedlung aus Einfamilienhäusern jetzt ein Wohnblock kommt. In der Siedlung gibt es nämlich noch eine Freifläche. Die Besitzerin, Maria Heuberger, hat bei der jüngsten Fächenwidmungsplan-Revision darum angesucht, das Grundstück in Bauland umzuwidmen.