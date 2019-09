Facebook

Was in Sachen Automobilität aktuell Stand der Dinge ist, zeigen sieben Autohändler aus Gleisdorf und Umgebung am Samstag am Gleisdorfer Hauptplatz. Von acht bis 17 Uhr gibt es Neu- und Gebrauchtwagen der Marken BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, VW und Volvo zu sehen und probezusitzen.