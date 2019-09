Facebook

Gottfried Lagler poliert seinen VW Karmann Ghia für die Rallye auf © Katharina Lagler

Automobilhandwerk aus früheren Tagen gibt es am Wochenende bei der „Löwen Rallye“ zu sehen. Seit 1976 wird die Oldtimerfahrt jährlich in einem anderen Bundesland durchgeführt. Nun gastiert sie wieder in der Steiermark.

Zum dritten Mal ist es an Gottfried Lagler und seinem Oldtimerstammtisch Figaro, die mehr als 80 Starter aus ganz Österreich durch den Bezirk zu leiten. Es geht nicht um Tempo, sondern, im Gegenteil, um Entschleunigung: „Diese Fahrzeuge sind die Wurzeln der heutigen Automobilität. Wir möchten demonstrieren, mit welcher Technik alles angefangen hat, und dieses Kulturgut bewahren, herzeigen und bewegen“, so Lagler.