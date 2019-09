Facebook

Beschmierte Plakate von Werner Kogler und Christoph Stark © Collage/KK

Sind es 14, sind es 15? Christoph Stark weiß es nicht so genau, aber in dieser Größenordnung bewegt sich die Anzahl der verunstalteten ÖVP-Wahlplakate allein in Gleisdorf und der näheren Umgebung. „Inhaltlich ist das kein Beinbruch“, sagt er, „aber ich finde es eine Sauerei, dass es da offenbar keinen Respekt vor fremdem Eigentum gibt“, sagt Stark.