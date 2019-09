Schwerer Arbeitsunfall in einer Obstanlage in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz). Eine Erntehelferin (44) wurde vom Erntetraktor erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Sie verstarb aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen im Spital.

Der Notarzthubschrauber war im Einsatz © FF Hohenkogl

In Oberdorf, Gemeinde Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz) hat sich am frühen Montagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Eine rumänische Erntehelferin (44) wurde in einer Obstanlage von einem Traktor, der im steilen Gelände ins Rutschen gekommen war, erfasst und gegen eine Säule gedrückt.