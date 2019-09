Auf der B64 kam der junge Lenker in einer Kurve in der Weizklamm von der Fahrbahn ab und stürzte in den Weizbach. Er dürfte unverletzt geblieben sein.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg war mit ihrem Kran im Einsatz © MAK/Fotolia

Großes Glück im Unglück hatte am Samstagabend ein Pkw-Lenker aus Graz. Gegen 21.15 Uhr war der junge Mann auf der B64 in Fahrtrichtung Passail unterwegs. In der Weizklamm kam er, im Bereich der Gemeindegrenze zwischen Weiz und St. Kathrein am Offenegg, aus unbekannter Ursache in einer Kurve - an einer Stelle, wo keine Leitschiene ist - von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte in den Weizbach.