Auf der B54 kam es am Dienstagmorgen zwischen Gleisdorf und Pischelsdorf zu einem Auffahrunfall. Die beiden Lenker blieben unverletzt.

Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurde stark beschädigt © FF Neudorf-Großpesendorf

Starke Rauchentwicklung, weil der Kühler eines Fahrzeugs zerrissen wurde, sorgte nach einem Auffahrunfall auf der B54 zur Alarmierung "Fahrzeugbrand". Als die Feuerwehren Prebuch und Neudorf-Großpesendorf an dem Unfallort an der B54 in der Gemeinde Ilztal zwischen Gleisdorf und Pischelsdorf angekommen waren, stellte sich das aber gottlob als Irrtum heraus.