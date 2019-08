Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bagger, ausgerüstet mit dem Teleskoparm und Greifer von Winkelbauer © Winkelbauer

Mit Teleskoparmen und Greifern des Baumaschinenausrüsters Winkelbauer mit Sitz in Anger werden in der Oasenstadt al-Ain, unweit von Dubai, in über 18 Metern Tiefe Rohre verlegt. Dazu müssen alle paar Meter Schächte ausgehoben werden. „Konkret sorgen unsere sogenannten Teleskoparme und Greifer für die Aushübe der alle paar Meter notwendigen Schächte, in denen die zu verlegenden Rohre hinuntergelassen werden“, erklärt Geschäftsführer Michael Winkelbauer.