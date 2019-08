Voices of Summer

Voices of Summer © (c) HERWIG HERAN

Ein Treffen dreier musikalischer Welten war das schon seit vielen Jahren vom Lions Club Weiz veranstaltete AIMS Konzert, das auch heuer die Konzertbesucher begeisterte. „Bereits mehr als 25 mal zählen AIMS Konzerte in Weiz, die vom Lions Club Weiz veranstalteten wurden, für einen besonderen Höhepunkt im Weizer Kulturgeschehen“ freute sich, im restlos ausverkauften Frank Stronach Saal, der Weizer Lions Club Präsident Franz Winkelbauer in seiner Begrüßungsrede. Er wies darauf hin, dass mit den Einnahmen bedürftige Menschen und Hilfsprojekten in der Region unterstützt werden. Sein Dank galt auch vor allem der Generaldirektorin von AIMS Sarah Halley, der es immer wieder gelingt Konzerte mit jungen Musikern, Solistinnen und Solisten aus den USA und anderen Ländern zu organisieren.