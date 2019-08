Facebook

Edles Platteln beim Steirerball in der Wiener Hofburg © KK

Sie haben schon beim noblen Steirerball in der Wiener Hofburg schuhgeplattelt, ganz spontan am Wiener Stephansplatz, wo sich gleich eine Riesen-Menschentraube gebildet hat, vor Tausenden Gabalier-Fans auf der Teichalm oder als Mitternachtseinlage in großen österreichischen Discotempeln. Sie hatten bereits sechs Auftritte in den USA, drei Mal beim Opernball in New York oder beim Österreicherball in Los Angeles, schauen als „Neujahrsplattler“ aber auch immer in den Weizer Seniorenheimen vorbei: Knapp 600 Auftritte haben die Mortantscher Plattler seit ihrer Gründung vor 20 Jahren absolviert.