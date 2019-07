Die Stutenmilchprodukte des Töchterlehofs aus Anger könnte man bald auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in China bekommen.

Christian Böhler bei der Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate © KK

Am Töchterlehof, dem ältesten Stutenmilchgestüt Österreichs, wird seit 30 Jahren Bio-Stutenmilch gewonnen. Derzeit leben 65 Pferde am Hof in Anger, bis zu 25 Fohlen aus eigener Züchtung erblicken jährlich das Licht der Welt. Die Stuten dürfen sich ganz aufs Muttersein konzentrieren. Ein Fohlen trinkt etwa zwölf Liter Milch pro Tag, der Überschuss – 1,5 Liter pro Stute – kann abgemolken werden. So gewinnt der Töchterlehof jährlich rund 10.000 Liter Stutenmilch. Diese wird entweder gleich für die Besucher zum Genuss bereitgestellt oder an der Universität für Bodenkultur in Wien gefriergetrocknet, sodass sie für Pulver, Kosmetika und andere Pflegeprodukte zur Verfügung steht.