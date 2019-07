Kleine Zeitung +

St.Margarethen/Raab Ein ganzes Seminar auf den Spuren der Lavendel

In St.Margarethen/Raab gibt es Lavendel wie in der Provence, denn Veronika Graf bietet neben ihren Produkten auch einige Seminare zum Thema Lavendel an. Stattfinden tun diese in ihrem wunderschönen Garten, in dem der Lavendel und sämtliche andere Heilpflanzen blühen und gedeihen.