Während an manchen Stellen des Abschnitts 2 der Weizer Ortsdurchfahrt noch nicht einmal gegraben wird, wird anderorts bereits betoniert.

Die Bagger graben sich beim Interspar tief unters Grundniveau © Jonas Pregartner

Beim Abschnitt 2 der Weizer Ortsdurchfahrt wird an drei Stellen gleichzeitig gearbeitet. Im Süden, wo beim Interspar im Mai der „Mauerfall“ groß inszeniert worden war, graben sich die Bagger auf 14 Meter unter das Grundniveau hinab. Dort kommt unterhalb der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt nämlich ein Becken, in dem etwa Wasser von Tunnelreinigungen gesammelt wird, erläutert Georg Neuhold, Projektleiter der Abteilung 16 des Landes. In den nächsten zwei bis drei Wochen sollen dort die Betonarbeiten starten.