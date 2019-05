Kleine Zeitung +

Ortsdurchfahrtsbau Weiz: Die Mauer ist gefallen

Am Montag wurde in Weiz jene Mauer gefällt, die bisher am Ende der Ortsumfahrung Preding beim Interspar-Kreisverkehr stand. Ab sofort wird dort das Baumaterial für die beiden Unterflurtrassen auch Richtung Süden abtransportiert.