Landeslehrlingswettbewerb in Eibiswald - die Sieger der Kategorie Michatronik-Ekeltrobetriebstechnik © (c) Foto Fischer

44 der talentiertesten Nachwuchskräfte der Mechatronik und Elektrobetriebstechnik traten beim Landeslehrlingswettbewerb in der Landesberufsschule Eibiswald gegeneinander an. Stark waren diesmal Lehrbetriebe aus dem Bezirk bei den Stockerlplätzen vertreten: In der Kategorie Mechatronik-Elektromaschinentechnik kam Gerald Kliem aus Pöllau auf Platz eins, sein Kollege Daniel Schuster aus St. Stefan/R. auf Platz 3. Beide arbeiten bei Andritz/Hydro in Weiz.