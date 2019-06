Nach dem großartigen „Big Band Weiz Konzert“ mit Billy Cobham am Freitag folgte am Sonntag am Nachmittag im Foyer des Kunsthauses Weiz eine andere Facette der Jazz Days.

© (c) HERWIG HERAN

Mit Dixiesound, Swing-Klassikern und Ragtime wurden die Besucher der "Jazz Days Weiz" am Sonntagnachmittag in das New Orleans der 1920er-und 1930er-Jahre entführt. Der „Streetview Dixieclub“ zog mit Bandleader Adam Ladányí – Posaune - , der großartigen Vokalistin Ursula Reicher, mit Volodymyr Navozenko – Trompete - , Matthias Meister – Saxophon -, Simon Reithofer - Banjo - , Lukas Straussberger - Bass - , Vlado Vesic - Drums - und Daniil Bobrov als Zeitungsbursche alle Register seines Könnens. Die Musikerinnen und Musiker sorgten mit ihrem zweistündigen Programm mit Hits wie dem „St. Louis Blues“, „Icecream“, Gershwins „Swanee“, „After you have gone“ oder auch mit „La vi en Rose“ für Riesenstimmung.