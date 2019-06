Volksschule Gschmaier 44 Jahre nach Schulschluss traf man sich wieder

Facebook

Rund 220 ehemalige Schülerinnen und Schüler nahmen an diesem Treffen teil. © Petra Schwarz

Am Samstag trafen sich in Gschmaier (Gemeinde Gersdorf an der Feistritz) rund 220 ehemalige Schülerinnen und Schüler der 1975 geschlossenen Volksschule. Eingeladen gewesen waren alle, die jemals diese Schule besucht hatten. Die zwei ehemaligen Schülerinnen und Organisatorinnen des Treffens, Maria Marterer und Elfriede Dampfhofer, schickten rund 350 Einladungen an ehemalige Schülerinnen und Schüler aus, davon kamen ca. 220 mit positiver Rückmeldung zurück.