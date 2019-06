Facebook

Die Feuerwehren Hofstätten und Gleisdorf bargen den Transporter © FF Hofstätten

Ein Auffahrunfall auf der Autobahn in Fahrtrichtung Wien rief am Donnerstagabend bei Arnwiesen die Feuerwehren Gleisdorf und Hofstätten auf den Plan: Ein Pkw war aus unerklärter Ursache auf einen Kleintransporter aufgefahren. Das Heck des Transportwagens verfing sich dabei so in der Leitschiene, dass das schwer beschädigte Fahrzeug mit dem Kran geborgen werden musste. Der Fahrer des Pkw wurde beim Unfall leicht verletzt, weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Während der Bergungsarbeiten war die A2 bei Arnwiesen zwischen 18 und 19 Uhr erschwert passierbar.