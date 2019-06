Auf seinem Privatgrundstück will Georg Knill in St. Ruprecht einen Tennisplatz errichten. Anrainer meinen, es wäre ein Schwarzbau, die Gemeinde weist den Vorwurf zurück.

Nachbarn wittern in St. Ruprecht einen Schwarzbau und dokumentieren den Baufortschritt mit Fotos © KK

Mit einer schriftlichen Beschwerde wandten sich mehrere Anrainer aus St. Ruprecht an der Raab an die Gemeinde. Sie sind der Meinung, dass ein auf dem Privatgrundstück von Georg Knill, Vorsitzender der steirischen Industriellnvereinigung, entstehender Tennisplatz ohne Baugenehmigung entstehen würde. „Hier wurde schon gebaut, obwohl nicht einmal noch die Begutachtungsfrist abgelaufen ist“, heißt es etwa in dem Schreiben.