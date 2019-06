Kleine Zeitung +

Ludersdorf-Wilfersdorf Lkw drohte in Bach zu stürzen - Bergung erfolgte mit zwei Kränen

Ein 25 Tonnen schwerer Lkw war in Ludersdorf wegen eines Ausweichmanövers in der weichen Erde stecken geblieben und drohte in den Bach zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug, die Firma Felbermayr barg es danach mit zwei Kränen.