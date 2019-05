In Gleisdorf wurde am 3. Steirischen Vorlesetag von Geschichte zu Geschichte gewandert.

Silvia Reiter las im Gleisdorfer Sonnenpark vor © Katharina Lagler

Auch in Gleisdorf standen am heutigen Steirischen Vorlesetag Geschichten und Bücher im Fokus. So waren große und kleine Geschichtenfans etwa zu einer dreiteiligen Lesereise geladen. An der ersten Station im Sonnenpark Gleisdorf las Silvia Reiter von der Buchhandlung Plautz aus den Kinderbüchern "Pit & Polli" und "Psst! Ich lese!".