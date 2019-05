Facebook

Wie schnell fahren die Autos? Die Kinder durften selbst eine Radarmessung machen © Anneliese Grabenhofer

Die Polizeiinspektion Ratten öffnete die Türen für den Kinderpolizeitag. Dabei hatten die Volksschulkinder der 3. Und 4. Klassen aus Fischbach, Ratten, Rettenegg und St. Kathrein am Hauenstein die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und über die Aufgaben und Tätigkeiten der Polizei inklusive einer Diensthundevorführung Wissenswertes zu erfahren. So etwa durften die Kinder durch ein Lasergerät schauen und Geschwindigkeitsmessungen vornehmen oder sich als Kriminalbeamte in der Spurensicherung versuchen. Spannend war es an jeder der sieben Stationen, wo auch die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz ihre Tätigkeiten präsentierten.