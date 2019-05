Weil ein Lkw-Fahrer rasch reagierte, ging ein Unfall auf der B65 in Hofstätten an der Raab noch gimpflich aus.

© FF Hofstätten an der Raab

Am Montag gegen 9.10 Uhr fuhr ein Lkw auf der B65 in Richtung Gleisdorf. Der Fahrzeuglenker verriss seinen Wagen und landete dabei fast im Straßengraben. Laut seinen Aussagen soll ihm ein Pkw auf der Gegenfahrbahn entgegengekommen sein, der überholt hatte. In der Folge lenkte der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug von der Straße weg und blieb seitlich der Fahrbahn auf der Böschung hängen.