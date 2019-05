Die Vize-Obfrau der Sportunion Fischbach schafft es, dass auch nicht so Bewegungslustige begeistert wandern - mit einer virtuellen Wanderung von der Oststeiermark bis nach London.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eva Reindl (links) und Anna Baumgartner sind auch bei kaltem Wetter unterwegs © KK

Am 1. Mai war Start von 39 Viererteams in Fischbach Richtung Wimbledon in London. Knapp 1700 Kilometer sind zu bewältigen, die Strecke verläuft über Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich ins Vereinigte Königreich.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.