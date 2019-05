Der 72-jährige Peter Putz spielt schon seit dem jahr 1968 die Orgel an der Pfarrkirche Birkfeld. Und da kein Nachfolger in Sich tist, macht er munter weiter.

Peter Putz an seinem "Arbeitsplatz", der Orgel in der Pfarrkirche Birkfeld © Karin Scherf-Kachelmaier

51 Jahre ist er als Organist in der Pfarrkirche Birkfeld tätig, unter sieben verschiedenen Pfarrern hat er Tausende Gottesdienste begleitet – der Birkfelder Organist Peter Putz (72) hat so einige Rekorde aufzuweisen und will diese noch brechen.