Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paul Ivic, Hubert Wallner und Konstantin Filippou mit den drei Sieger-Ölen © (c) p.hutter@gmx.at

Wollsdorf ist offenbar das neue Kernöl-Mekka der Steiermark. Immerhin schafften es gleich zwei Kernölproduzenten bei der Kernölprämierung von Gault Millau aus dem St. Ruprechter Ortsteil unter die besten Drei: Denn der zweite Platz ging an Rosemarie Hütter und der dritte Platz an Steirerkraft von Estyria Naturprodukte. Auf Platz ein kam das Kernöl der Familie Kiendler aus St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz).