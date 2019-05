Facebook

Sichtlich Spaß macht den Jugendlichen ihr Auftritt auf der Bühne © Ulla Patz

Eigentlich hätte es eine schöne, abenteuerliche, spannende, kurz: eine paradiesische Kreuzfahrt werden sollen, die Frau Mustermann bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. Doch alles wird ganz anders, denn ihr Mann, ein rechter Tollpatsch, stolpert von einem Missgeschick ins andere, während der Animateur am Schiff versucht, ihm die Frau auszuspannen. Und was die von ihren Eltern genervten Kinder so treiben – das sollten Sie sich selber anschauen, denn neben einem unterhaltsamen Drehbuch gibt es beim aktuellen Musical der Musikmittelschule Weiz auch allerhand zu hören und zu sehen.

