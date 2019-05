Am Dienstag erklangen im Kunsthaus in Weiz musikalisch ausgereift und perfektionierte Klänge und diese wurden von niemand Geringerem erzeugt, als den Musikerinnen und Musikern des Weizer Jugendorchesters.

Das beachtliche Weizer Jugendorchester mit Dirigent Wolfgang Stangl. © Petra Schwarz

Eine stolze Anzahl an 65 jungen Musikerinnen und Musikern brachte das Kunsthaus am Dienstag in eine musikalische Hochstimmung. Unter dem Motto "Let's get loud" gab das Jugendorchester Weiz, worunter sich auch Musikerinnen und Musiker aus Eisenerz, Pinggau und Graz befinden, ein Konzert unter der dirigierenden Führung von Wolfgang Stangl zum Besten.